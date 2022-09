Uno dei suoi piatti tipici è la bagna cauda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei suoi piatti tipici è la bagna cauda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIEMONTE

Significato/Curiosita : Uno dei suoi piatti tipici e la bagna cauda

la bagna càuda (afi ['ba 'kda]), nome piemontese traducibile come "salsa calda" in italiano, è una tipica specialità gastronomica della cucina piemontese...

– se stai cercando altri significati, vedi piemonte (disambigua). il piemonte (afi: /pje'monte/; piemont [pje'mnt] in piemontese, in occitano e in lombardo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con suoi; piatti; tipici; bagna; cauda; Vi si sedevano re Artù e i suoi cavalieri; Aveva... i suoi servi; I suoi frutti hanno tanti piccoli chicchi rossi; Jorge: scrisse Dona Flor e i suoi due mariti; Sono liquidi negli schermi piatti ; Un piatti no per mozziconi; Manca alla testa con capelli piatti , lisci e fini; Il riso indiano adatto per piatti speziati; Tra i loro condimenti tipici c è l amatriciana; Fagioli di soia tipici del Giappone; tipici prodotti da forno pugliesi; Dischetti di pane tipici dell Emilia-Romagna; bagna Braunau; bagna le Cicladi; Quella sotto sale è usata per la bagna cauda; Fiume che bagna l Austria e l Ungheria; Quella sotto sale è usata per la bagna cauda ; Sono ghiotti di bagna cauda e di fonduta; Ortaggi da bagna cauda ; In anatomia si usa contrapposto a cauda li; Cerca nelle Definizioni