Una serie di curve in sequenza fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una serie di curve in sequenza fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHICANE

Significato/Curiosita : Una serie di curve in sequenza fra

Traducibile in "splines razionali non uniformi definite da una base", una classe di curve geometriche utilizzate in computer grafica per rappresentare curve e superfici...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo musicista inglese, vedi chicane (musicista). la chicane o variante identifica una curva o una serie di svolte in sequenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con serie; curve; sequenza; serie di operazioni con cui salire su navi o aerei; Una serie di piccole cascate sul corso di un fiume; Osterie fuori serie ; È... di carta in una serie TV; Le curve lungo la costa; Dà il nome a due curve del Autodromo di Monza; Ossa ricurve che formano la gabbia toracica; Lo è la strada senza curve ; Particolare sequenza di segmenti; La sequenza delle varie lavorazioni di un prodotto; sequenza breve di suoni squillanti; sequenza che avvicina produttore e consumatore; Cerca nelle Definizioni