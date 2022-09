Il supereroe creato da Stan Lee nel 1962 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il supereroe creato da Stan Lee nel 1962. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPIDERMAN

Significato/Curiosita : Il supereroe creato da stan lee nel 1962

Anche il personaggio marvel di maggior successo, l'uomo ragno, nel 1962. inoltre stan lee rispolverò e rinnovò alcuni dei supereroi ideati da altri autori...

Anni novanta. la canzone dà anche il titolo all'album omonimo. italian spiderman è una webserie australiana, parodia dei film d'azione/avventura italiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

