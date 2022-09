Strumento costituito da zucca cava con sassolini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento costituito da zucca cava con sassolini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARACAS

Significato/Curiosita : Strumento costituito da zucca cava con sassolini

Sono uno strumento a percussione di tipo idiofono a suono indeterminato che hanno origine nel sudamerica, dove erano costituite da una zucca cava riempita...

Le maracas sono uno strumento a percussione di tipo idiofono a suono indeterminato che hanno origine nel sudamerica, dove erano costituite da una zucca... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

