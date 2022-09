Spingere qualcuno a fare qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spingere qualcuno a fare qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INDURRE

Significato/Curiosita : Spingere qualcuno a fare qualcosa

Natiche but - essere respinti o andare a sbattere contro qualcosa, o colpire qualcuno con la testa. (ad es. a head-but) brass - trombe ed altri corni...

Inizialmente cocaina. è uno stupefacente altamente pericoloso in grado di indurre elevata dipendenza e rapida assuefazione psicologica e fisica, inoltre...

