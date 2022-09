Sono dispari nella tesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono dispari nella tesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TS

Intero: con potenze pari l'approssimazione è per difetto e con potenze dispari per eccesso. ad esempio: f 20 ˜ 15126,999 933 ; {\displaystyle \varphi...

Comandata ts – simbolo chimico del tennesso ts – abbreviazione per p-toluensolfonile (o "tosile") in chimica organica ts – timidilato sintasi ts – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

sono doppie negli accenni; In pittura lo sono l affresco, il pastello, l olio; sono mortali nell opera steampunk di Philip Reeve; Possono essere primi e immaginari; dispari nei cubi; dispari in tesi; Le dispari di Goya; dispari nel judo; È nella coda secondo un proverbio medievale; nella briscola gli assi e i tre; Come un paese nella città; Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua; Apre un ipotesi ; Materiale costituito da polimeri di sintesi ; È un centesi mo di un decimo; Introduzione dell ipotesi