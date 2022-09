Il sistema circolatorio della milza e del timo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema circolatorio della milza e del timo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LINFATICO

Significato/Curiosita : Il sistema circolatorio della milza e del timo

il sistema linfoide fa parte del sistema circolatorio e del sistema immunitario; comprende una rete di vasi linfatici che trasportano verso il cuore un...

Sistema linfatico in dettaglio. il sistema linfoide è costituito da organi linfoidi, la rete dei vasi linfatici e la linfa. gli organi linfatici primari... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con sistema; circolatorio; della; milza; timo; Il sistema di propulsione aerea del Cesna; Sono il sistema montuoso più elevato d Europa; sistema zione di fortuna per la notte; sistema di scommesse clandestine; Nel sistema circolatorio può essere bianco e rosso; Iniezione nel sistema circolatorio ; Che trova la sua origine ancor prima della nascita; Altro nome della Gioconda; Minestra in brodo tipica della tradizione francese; La città della squadra di calcio chiamata Ajax; L'arteria che irrora la milza ; Regioni addominali che ospitano fegato e milza ; In medicina, riguardante la milza ; Stimo lare la creatività; L antimo nio; Un ottimo disinfettante; Il timo niere di Enea;