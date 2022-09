Serve per bere a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per bere a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANNUCCIA

Tazza di mate. bere il mate per gli argentini e uruguaiani è un "rituale" così diffuso come per gli italiani bere una tazza di caffè o per gli inglesi il...

Utilizzo.[senza fonte] ^ cannuccia, in treccani.it – vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia italiana. l'ultima cannuccia di plastica dell'umanità... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

