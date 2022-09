Serie di operazioni con cui salire su navi o aerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serie di operazioni con cui salire su navi o aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMBARCO

Significato/Curiosita : Serie di operazioni con cui salire su navi o aerei

Possibile compiere sorvoli della zona. quindi a tokyo si conoscevano le navi e gli aerei di stanza alla base, i loro programmi, i loro movimenti. per poter identificare...

Di imbarco o caricano sullo smartphone il codice a barre, il codice qr o un analogo codice a lettura ottica. accettazione (procedura) carta di imbarco... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

