Le prime in ripetizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime in ripetizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RI

Significato/Curiosita : Le prime in ripetizione

Un sistema di ripetizione dilazionata, o ripetizione spaziata (in inglese spaced repetition system, srs), è un sistema didattico volto all'ausilio della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ri (disambigua). ri è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento dell'orne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

