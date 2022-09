Lo è per un coniuge il parente dell altro coniuge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è per un coniuge il parente dell altro coniuge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AFFINE

Significato/Curiosita : Lo e per un coniuge il parente dell altro coniuge

In coniuge superstite non deletur è un brocardo latino che significa che il rapporto di affinità (cioè il rapporto che lega un coniuge ai parenti dell'altro...

Una trasformazione affine biiettiva in cui dominio e codominio coincidono. alcuni autori, nella definizione di trasformazione affine, richiedono che questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

