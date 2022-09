Imbarcazione con scafo lungo non più di 6 metri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbarcazione con scafo lungo non più di 6 metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NATANTE

Significato/Curiosita : Imbarcazione con scafo lungo non piu di 6 metri

Sorella del re, lo yacht era governato da poco più di 20 uomini, lungo poco più di 16 metri e armato con 10 cannoni. durante il suo regno, carlo commissionò...

Cercando l'attributo araldico, vedi natante (araldica). nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite natanti le unità da diporto barche a remi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con imbarcazione; scafo; lungo; metri; imbarcazione gonfiata; Disturbo causato dal viaggio su un imbarcazione ; Approdo di un imbarcazione in porto; Un imbarcazione nella tonnara; scafo rimesso a nuovo; Un veicolo come l aliscafo ; Era un motoscafo da guerra; Un insidia per lo scafo ; Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina; Si gioca 7 contro 7 in un campo lungo 40x20 metri; Organizzò la lungo marcia; lungo le strade ne è segnalata la caduta; Si gioca 7 contro 7 in un campo lungo 40x20 metri ; L arte di potare in forme geometri che o bizzarre; Caratterizzano una gara di corsa su 110 metri ; Si batte dagli 11 metri ;