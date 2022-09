Divideva gli utili con il proprietario del terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divideva gli utili con il proprietario del terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEZZADRO

Significato/Curiosita : Divideva gli utili con il proprietario del terreno

D'associazione con il quale un proprietario di terreni (chiamato concedente) e un coltivatore (mezzadro) si dividono (normalmente a metà) i prodotti e gli utili di...

Il comando dell'azienda spetta al concedente. nel contratto di mezzadria, il mezzadro rappresenta anche la sua famiglia (detta famiglia colonica). podere...

