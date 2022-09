Il continente scoperto più di recente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il continente scoperto più di recente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OCEANIA

Significato/Curiosita : Il continente scoperto piu di recente

continente antartico) è il continente situato nell'emisfero australe della terra, circostante il polo sud e opposto all'artide (il quarto continente più...

Green hanno proposto una nuova suddivisione dell'oceania, in due sole regioni: oceania vicina e oceania lontana. la prima è costituita da isole e terre...

