La città della squadra di calcio chiamata Ajax - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della squadra di calcio chiamata Ajax. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMSTERDAM

Significato/Curiosita : La citta della squadra di calcio chiamata ajax

L'amsterdamsche football club ajax (euronext: ajax), meglio noto semplicemente come ajax, è una società calcistica olandese con sede nella città di amsterdam. milita...

Significati, vedi amsterdam (disambigua). amsterdam (pron. /'amsterdam/; in olandese: /mstr'dm/, pronuncia[·info]; in italiano arcaico amsterdamo o asterdamo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con città; della; squadra; calcio; chiamata; ajax; città di cui c è una versione nuova in Slovenia; La città siciliana con le Catacombe di Villagrazia; città della Turchia; Una città romagnola; Che trova la sua origine ancor prima della nascita; Altro nome della Gioconda; Minestra in brodo tipica della tradizione francese; Il sistema circolatorio della milza e del timo; squadra di pallacanestro di Sassari; squadra di calcio giallonera di Dortmund; Una squadra calcistica campana; Azienda che dà sostegno finanziario a una squadra ; Squadra di calcio giallonera di Dortmund; Il massimo campionato di calcio in Italia; Protegge la porta nelle punizioni di calcio ; Nel calcio , chi protegge la propria area; Viene chiamata anche il web o la rete; La lingua chiamata anche castigliano; Pagnotta anche chiamata michetta; Così era chiamata la Repubblica di Venezia; La città con i tifosi dell ajax ; Così sono detti i giocatori dell'ajax ; La città che tifa per l' ajax ; Cerca nelle Definizioni