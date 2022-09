Chi è appassionato dello studio del cosmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi è appassionato dello studio del cosmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTROFILO

Significato/Curiosita : Chi e appassionato dello studio del cosmo

Attestazione in italiano del termine "astrofilo" potrebbe collocarsi verso l'inizio dell'ottocento. un astrofilo possiede generalmente un piccolo telescopio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

