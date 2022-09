Apre l assemblea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apre l assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRESIDENTE

Significato/Curiosita : Apre l assemblea

assemblea nazionale dei verdi forte dei marmi, 17-19 marzo 1995 - xix assemblea nazionale federale dei verdi roma, 26-28 gennaio 1996 - xx assemblea nazionale...

Disambiguazione – se stai cercando il gioco di carte, vedi presidente (gioco). il titolo di presidente (dal latino prae sedere, 'sedersi prima', abbreviato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con apre; assemblea; apre un ipotesi; Fallire malamente in ciò che si è intrapre so; Oscillare come una finestra che apre in verticale; La Todrani cantante di Come sapre i e Come Neve; Informano l assemblea ; Così è un assemblea al gran completo; Inizio d assemblea ; La cronaca dell assemblea ; Cerca nelle Definizioni