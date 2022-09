Un ampio locale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ampio locale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALA

Significato/Curiosita : Un ampio locale

Familiarmente viene chiamato “le camerette di don bosco”. si tratta di un ampio locale che ha ospitato il santo nel suo viaggio a roma (il 20º e ultimo), in...

sala – tipo di stanza sala o sala thai – tipo di padiglione aperto del sudest asiatico carrozzeria italiana cesare sala – carrozzeria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con ampio; locale; Il massimo campio nato di calcio in Italia; Franco, campio ne del Mondo 82 detto il Barone; Organizza campio nati automobilistici in America; Ha vinto sette Champio ns League; Festa locale o grande evento fra; locale di frittatine francesi; locale in cui si va tardi; locale da ubriaconi; Cerca nelle Definizioni