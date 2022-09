Una serie di piccole cascate sul corso di un fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una serie di piccole cascate sul corso di un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATERATTA

Significato/Curiosita : Una serie di piccole cascate sul corso di un fiume

Le cascate vittoria (inglese:victoria falls; lozi: mosi-oa-tunya, "il fumo che tuona"; tonga: shungu namutitima, "acqua bollente") sono delle cascate che...

24.078°n 32.878°e24.078; 32.878 (prima cateratta)); la seconda cateratta (anche detta la grande cateratta) era situata nella nubia e adesso è completamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

