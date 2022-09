Tutte le feste porta via - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutte le feste porta via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EPIFANIA

Significato/Curiosita : Tutte le feste porta via

L'epifania tutte le feste le porta via è un proverbio popolare a sfondo religioso, dato che si riferisce alla manifestazione di gesù ai re magi, che nel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi epifania (disambigua). l'epifania (nome completo: epifania del signore) è una festa cristiana che nelle confessioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

