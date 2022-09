Il sapore misurato dalla Scala Scoville - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sapore misurato dalla Scala Scoville. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PICCANTE

Significato/Curiosita : Il sapore misurato dalla scala scoville

Nei ristoranti di pesce locali. la piccantezza della salsa, misurata sulla scala di scoville, varia fra i 1 000 e i 2 500 su. in thailandia, la sriracha...

Isotiocianato di allile piperina scala di scoville piccante, su vocabolario treccani, istituto dell'enciclopedia italiana. piccante, su sapere.it, de agostini.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

