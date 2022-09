Può esserlo un pacco o un candidato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo un pacco o un candidato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : SCARTATO

Significato/Curiosita : Puo esserlo un pacco o un candidato

Non è più in grado di sostenere domande e risposte. gli ho dato un pacco di miliardi, è un ingrato"; e inoltre criticò la direzione di repubblica di mario...

Cresciuto nel settore giovanile del corinthians, nel 2016, dopo essere stato scartato da palermo e lazio per via della bassa statura, viene acquistato dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con esserlo; pacco; candidato; Opaca come può esserlo l acqua; Può esserlo una battuta; Dice d esserlo la bugiarda; Può esserlo il traffico a causa di lavori in corso; Un pacco di carta; Smargiasso, spacco ne; Il simpatico spacco ne creato da Daudet; È bene farla alle affermazioni dello spacco ne; Alberto scrittore candidato a 15 nobel letterari; Lo è il candidato che viene assunto; Porzione di territorio in cui si vota per un candidato ; Serve a eleggere il proprio candidato favorito; Cerca nelle Definizioni