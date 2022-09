Passano sopra fiumi e strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passano sopra fiumi e strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PONTI

Significato/Curiosita : Passano sopra fiumi e strade

Nero, e la pianura costiera è quindi molto ristretta, allargandosi unicamente in corrispondenza dei delta dei fiumi kizil e yesil. questi fiumi si fanno...

ponti – azienda alimentare ponti – comune italiano della provincia di alessandria ponti sul mincio – comune italiano della provincia di mantova andrea... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con passano; sopra; fiumi; strade; Non in tutte passano i treni; passano e ripassano ; passano presto quando non si vorrebbe; passano l uno dopo l altro; Presenza sopra nnaturale sinistra ed invisibile; Un sopra inglese; Vi si cuociono sopra i cibi; sopra nnome con cui era conosciuto Agnolo Ambrogini; Le ninfe delle sorgenti e dei fiumi ; La dea del mare, madre di tutti i fiumi ; Sudamericani come i fiumi Mamoré e Itonomas; I Jalisse ne cantarono fiumi ; Lungo le strade ne è segnalata la caduta; Azienda che si occupa di strade sigla; Un bisonte delle strade sigla; Così sono dette le fondamentali infrastrutture come ponti e autostrade ; Cerca nelle Definizioni