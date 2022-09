Le mance più generose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le mance più generose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REGALIE

Bellezza più gentile rispetto a quella della sorella daena, dalle forme generose e i capelli più biondi che argentei, e il carattere decisamente più mansueto...

Sovrano in generale; sono regalie in particolare le tasse e le insegne regali. il fondamento giuridico formale delle regalie nell'impero germanico è la... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con mance; generose; Ricche... come mance ; Stucchevole smance ria; Abbondanti come certe mance ; La Marina della performance The artist is present del MoMA di New York; generose e abbondanti nella produzione; Come certe... generose vesti femminili;