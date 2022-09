Figura retorica attenuativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica attenuativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LITOTE

Significato/Curiosita : Figura retorica attenuativa

Rami della retorica microtestuale. i tropi risultano quindi definiti anche come figure retoriche. il tropo indica qualsiasi figura retorica in cui un'espressione:...

Esempio di litote è dire "non mi sento troppo bene", per dire "mi sento male", in questo caso con valore intensivo. un esempio di litote è la definizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

