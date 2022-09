Trova impiego nella costruzione di pareti interne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trova impiego nella costruzione di pareti interne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : VETROCEMENTO

Significato/Curiosita : Trova impiego nella costruzione di pareti interne

I tipi di acciaio maggiormente utilizzati in edilizia sono: acciai da costruzione, acciai patinabili e acciai inossidabili. trova impiego nella produzione...

O altri file su vetrocemento vetrocemento, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. vetrocemento, in treccani.it –... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

