Sugo brodoso con pomodoro e pesce o molluschi - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : GUAZZETTO

Significato/Curiosita : Sugo brodoso con pomodoro e pesce o molluschi

Napoletana), con il baccalà cotto lentamente nel sugo di pomodoro e condito con pinoli, capperi e uvetta. più rara e di matrice aristocratica è quella alla...

Denso può essere chiamata «in umido» o «in guazzetto», per esempio: seppie in umido, agnello in guazzetto... quando il brodo è ottenuto dalla cottura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

