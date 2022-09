Nello sci alpino è lo slalom con i pali snodati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nello sci alpino è lo slalom con i pali snodati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPECIALE

Significato/Curiosita : Nello sci alpino e lo slalom con i pali snodati

lo slalom speciale, comunemente chiamato anche solo speciale o più spesso slalom, è una delle discipline dello sci alpino. si tratta di una gara in cui...

Giuseppe speciale – politico italiano pietro speciale – schermidore italiano speciale – tipo di automobile fuoriserie special – tipo di motocicletta fuoriserie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Una frazione della gara di slalom ; Lo praticano gli slalom isti; Ne fa parte lo slalom gigante; Uno dei due tipi di slalom sciistico; Mette in pali o il titolo; Ingegnoso pali ndromo; Una recinzione costituita da pali di legno; Comune rapace che si apposta sui pali per cacciare;