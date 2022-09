Navi da guerra ormai non più usate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Navi da guerra ormai non più usate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : TORPEDINIERE

Significato/Curiosita : Navi da guerra ormai non piu usate

Termine nave da battaglia (chiamata anche corazzata) si indicano le più potenti navi da guerra delle marine militari per tutto il periodo che va circa dalla...

Costruita la foudre, una velleitaria "porta-torpediniere" d'alto mare che avrebbe dovuto agire usando le sue torpediniere come poi faranno le portaerei con i... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con navi; guerra; ormai; usate; Ci navi ga chi è in difficoltà; Come le acque in cui navi ga chi è in difficoltà; Gli addetti alle dispense delle navi ; Li raggiungono le navi ; Per i romani era la dea della guerra ; C è in guerra e nella scherma; Le due che ci ricordano la guerra fra i Lancaster e gli York; Il movimento artistico anteguerra di Edward Hopper; Fattosi ormai furbo; Lo è un fiore ormai schiuso; ormai consolidata; ormai è acqua __; Canne usate per realizzare sedie e tavoli; Speciali monete usate per i telefoni pubblici; Le sue piccole uova sono usate in cucina; Strisce di carta usate negli imballaggi; Cerca nelle Definizioni