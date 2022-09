Complesso con piccoli appartamenti in affitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Complesso con piccoli appartamenti in affitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RESIDENCE

Significato/Curiosita : Complesso con piccoli appartamenti in affitto

Edificio. spesso gli appartamenti sono oggetto di locazione, ossia di affitto. a seconda del numero di locali presenti in esso, un appartamento può essere definito...

Commons contiene immagini o altri file su elite residence (en) elite residence, su emporis building directory. (en) elite residence, su skyscraper center.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Altre definizioni con complesso; piccoli; appartamenti; affitto; Un complesso di impianti; Il complesso di studi cinematografici di Roma; Un complesso di pozzi; Il complesso degli anni di servizio; Fa divertire i bambini più piccoli ; Frutto con tanti piccoli chicchi rossi; I suoi frutti hanno tanti piccoli chicchi rossi; piccoli pezzi, frammenti; Un edificio con più appartamenti ; Ha appartamenti ni completi di tutti i servizi; Sostituisce il termosifone in certi appartamenti ; Un appartamenti no da scapoli; Chi vive in una casa in affitto ; L affitto di un automobile; Si ottengono con una casa in affitto : entrate __; Danno veicoli in affitto ; Cerca nelle Definizioni