Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : FRANGIVALANGHE

Significato/Curiosita : Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina

Della chiesa, con uno spigolo vivo verso la montagna in funzione di frangivalanghe. la chiesa si presenta con una pianta di forma ottagonale con un coro... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 11 settembre 2022

Cerca nelle Definizioni