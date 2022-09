Una torta... floreale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una torta... floreale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIMOSA

Significato/Curiosita : Una torta... floreale

Ingredienti principali sono il cacao, le nocciole e le mandorle. è una piccola torta ideata nel 1922 dai fratelli strobbia, i quali brevettarono in seguito...

Alla mimosa è legato al suo aspetto, formato da pezzetti di pan di spagna disposti sulla torta per ricordare appunto la forma del fiore della mimosa. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con torta; floreale; È rossa sulla torta ; Ungere una teglia per non far aderire una torta ; Red __: torta a strati rossi farcita di crema; I ripiani della torta farcita; La pianta floreale allungata simbolo di sensualità; Decorazione geometrica o floreale ripetuta; Un recinto floreale ; Lo stile detto floreale ; Cerca nelle Definizioni