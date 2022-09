Sul loro comportamento si basa l ornitomanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sul loro comportamento si basa l ornitomanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UCCELLI

Significato/Curiosita : Sul loro comportamento si basa l ornitomanzia

Unghie) oniromanzia, oneiromanzia (divinazione dei sogni) ornitoscopia o ornitomanzia (divinazione del volo degli uccelli) ouija (divinazione usando le tavole...

Disambiguazione – "uccello" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uccello (disambigua). gli uccelli (aves linnaeus, 1758) sono una classe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

