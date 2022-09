Ritrattare una notizia data in precedenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ritrattare una notizia data in precedenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SMENTIRE

Significato/Curiosita : Ritrattare una notizia data in precedenza

Altre definizioni con ritrattare; notizia; data; precedenza; ritrattare le proprie parole; ritrattare non consentire; __ Staffelli, Striscia la notizia ; Si indora per dare una cattiva notizia ; Una vai letta di Striscia la notizia ; Diffondere una notizia a più persone; Quella russa è la più azzardata fra; Fu fondata a Roma nel 1603 da Federico Cesi; Garanzia data per coprire certi obblighi; Nei luoghi d arte può essere guidata ; Opzionate in precedenza ; Riassunto di quanto avvenuto in precedenza ; Hanno la precedenza nel passaggio a livello; Decise in precedenza ; Cerca nelle Definizioni