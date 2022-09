Fu rilasciato al posto di Gesù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu rilasciato al posto di Gesù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARABBA

Significato/Curiosita : Fu rilasciato al posto di gesu

I fratelli di gesù sono menzionati in alcuni brani del nuovo testamento e in alcuni scritti di autori cristiani successivi. nel vangelo secondo marco...

Viene salvato per caso da barabba, un clochard di origini romane, che slega la corda che stava usando per impiccarsi. ora barabba, per quanto il suo gesto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con rilasciato; posto; gesù; Lasciapassare rilasciato ai giornalisti; rilasciato dall ospedale; Viene rilasciato dietro pagamento di un riscatto; Permesso scritto rilasciato dalle autorità; Il lato opposto a right; Composto presente in tutte le cellule; L opposto dell alfa; È composto da zucchero caramellato e frutta secca; Il Santo è quello di gesù a Gerusalemme; gesù risorto vi apparve a due discepoli; Lo diedero a gesù sulla croce; Il più noto appellativo di gesù ; Cerca nelle Definizioni