Relativo all aspetto superficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo all aspetto superficiale.

Soluzione 8 lettere : ESTETICO

Significato/Curiosita : Relativo all aspetto superficiale

Una pianura) delimitata da uno spartiacque topografico (orografico o superficiale) di raccolta delle acque che scorrono sulla superficie del suolo confluenti...

Neologismo "aesthetica". l'estetica nell'illuminismo trova in denis diderot l'abbandono degli schemi idealistici, dato che il senso estetico e la bellezza divengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

