Quelli tra le vertebre non si ascoltano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli tra le vertebre non si ascoltano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DISCHI

Significato/Curiosita : Quelli tra le vertebre non si ascoltano

(per questo motivo sono detti anche dischi ottici). i cd hanno una struttura paragonabile a quella dei normali dischi musicali: i dati sono ordinati lungo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con quelli; vertebre; ascoltano; C è chi crede in quelli del destino; quelli sinceri sono rari; Si può fare dagli errori propri o da quelli altrui; Uno di quelli italiani è posto a Ventimiglia; __ del disco: interessa le vertebre ; In fondo alle vertebre ; Quella del disco interessa le vertebre ; La regione del rachide con le vertebre più piccole; Molli la ascoltano con Spotify; Molti la ascoltano dal cellulare con Spotify; Molti l ascoltano con Spotify; Molti la ascoltano con gli smartphone; Cerca nelle Definizioni