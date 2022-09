Quando non c è più nulla da fare è chiusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando non c è più nulla da fare è chiusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARTITA

Significato/Curiosita : Quando non c e piu nulla da fare e chiusa

ma che non può rivelare assolutamente nulla di più dettagliato. circa un anno dopo, a londra, viene brutalmente ucciso danvers carew; ne è testimone...

partita – nello sport, singolo evento sportivo tra due squadre o due giocatori partita – nel tennis, sinonimo di set partita – nella musica, tipo di brano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con quando; nulla; fare; chiusa; Si prova quando ci si toglie un peso; La prendi quando la dai; quando si accende appaiono le icone; quando Troia cadde, divenne schiava di Ulisse; Per nulla raffinato; Annulla mento di un atto giudiziario; Per nulla costante... in matematica; Come dire per nulla ; Deve saper fare ridere; Il gioco in cui si può bluffare ; Si può fare di un quinto del proprio stipendio; Il modo di fare della persona di classe; Contrario di chiusa ; Una rivista culturale cattolica chiusa nel 2009; La discussa agenzia di riscossione chiusa nel 2017; Viveva chiusa nell harem; Cerca nelle Definizioni