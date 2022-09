Preparato di carne per polpette e hamburger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparato di carne per polpette e hamburger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MACINATO

Significato/Curiosita : Preparato di carne per polpette e hamburger

polpetta (disambigua). disambiguazione – "polpette" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi polpette (film). la polpetta è una pietanza a base di...

Quintale macinato: castagne - tassa di cinquanta centesimi per ogni quintale macinato segale - tassa di una lira per ogni quintale macinato granoturco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con preparato; carne; polpette; hamburger; Un preparato farmacologico che si inietta sul viso; Cocktail preparato con spumante, Martini Rosso e bitter Campari; Il corn preparato con il mais; Il farmaco preparato dal farmacista; Fettina di carne panata e fritta; Taglia e vende carne ; Taglio di carne di bue adatto per arrosti; Piccoli tagli di carne ; Tipiche polpette di legumi mediorientali; Lunghe polpette di carne trita diffuse a Trieste; Si usa per far... polpette ; Un piccolo elettrodomestico utile per fare hamburger o polpette ; Così è anche chiamato l hamburger ; Una salsa per l hamburger ; Un piccolo elettrodomestico utile per fare hamburger o polpette; La salsa per l hamburger ; Cerca nelle Definizioni