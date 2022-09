Piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPOSSUM

Significato/Curiosita : Piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto

opossum (opossum o opossi al plurale), o anche sarìga. ne esistono 75 specie, distribuite in 11 generi. le più comuni sono l'opossum comune e l'opossum della...

