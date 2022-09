Non più attuale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non più attuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DATATO

Significato/Curiosita : Non piu attuale

Coinvolgimenti nel consumismo del mercato, ma semmai una rabbia autentica certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, ma frutto anche della maggiore sensibilità...

Settimanale topolino, datato 1º dicembre 1991. successivamente la storia è stata ripubblicata sul numero 379 di paperino, datato gennaio 2012. l'avventura... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

