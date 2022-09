Ci naviga chi è in difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci naviga chi è in difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : __ ACQUE

Significato/Curiosita : Ci naviga chi e in difficolta

Settembre 3021 della terza era elrond, in quanto portatore di vilya, lascia la terra di mezzo e naviga oltre il mare fino in aman insieme ai portatori degli...

Attualmente in vigore, sono considerate acque internazionali quelle acque marine che non possiedono i requisiti delle acque interne e territoriali, il cui regime... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con naviga; difficoltà; Come le acque in cui naviga chi è in difficoltà; Ci fa naviga re se è online; Un celebre naviga tore; Un bar in cui... si naviga ; Come le acque in cui naviga chi è in difficoltà ; Agire per chi è in difficoltà ; difficoltà di respirazione, mancanza d aria; difficoltà economiche, ristrettezze; Cerca nelle Definizioni