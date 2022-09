Un iscrizione incisa sulla lapide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un iscrizione incisa sulla lapide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EPIGRAFE

Significato/Curiosita : Un iscrizione incisa sulla lapide

Cercando altri significati, vedi lapide (disambigua). una lapide (dal latino lapis, pietra) è una lastra di pietra incisa. può essere una stele, una lastra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi epigrafe (disambigua). disambiguazione – "epigrafico" rimanda qui. se stai cercando l'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con iscrizione; incisa; sulla; lapide; L iscrizione sulla Croce; In mezzo all iscrizione ; iscrizione sulla tomba di un defunto; L iscrizione sullo stemma; Gli anelli con incisa la data; Una pietra preziosa incisa ; L'anello con incisa la data; Una gemma incisa ; Il numero di stelle sulla bandiera USA; sulla sua bandiera c è una foglia d acero; Città sulla Mosa; Si esibisce sulla corda; Come una lapide ... di travertino; Cerca nelle Definizioni