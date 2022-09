Idiomatica preda del leone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idiomatica preda del leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GAZZELLA

Significato/Curiosita : Idiomatica preda del leone

gazzella di mongalla; è originaria delle savane e delle pianure del sudan meridionale. in passato veniva considerata una sottospecie della gazzella di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con idiomatica; preda; leone; idiomatica quella che si esibiva sul Titanic; Un'idiomatica automotrice Fiat degli anni '30; Espressione idiomatica che significa di pochissimo; Una grande quantità figurata e idiomatica ; La finta preda del cinodromo; Grosso pesce ambita preda dei sub; Uccelli preda tori come l aquila e il falco; preda tore acquatico come il carcarodonte; L azienda automobilista francese del leone ; Abitanti della leone ssa d Italia; Pavido come il leone de Il mago di Oz; Napoleone lo divenne a 24 anni; Cerca nelle Definizioni