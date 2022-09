Si fanno in Quaresima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno in Quaresima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FIORETTI

Significato/Curiosita : Si fanno in quaresima

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi quaresima (disambigua). la quaresima è una delle ricorrenze che la chiesa cattolica e altre chiese...

Angelina fioretti (1843-1879) – ballerina italiana angelo fioretti (1918-2001) – canottiere italiano benedetto fioretti, noto anche come udeno nisiely... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

