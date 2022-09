Elemento chimico il cui simbolo è Lu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento chimico il cui simbolo è Lu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Elemento chimico il cui simbolo e lu

Un elemento chimico è un atomo caratterizzato da un determinato numero di protoni. un insieme di atomi dello stesso elemento chimico, presi singolarmente...

Il lutezio compare solitamente associato all'ittrio e si usa a volte in leghe metalliche e come catalizzatore in vari processi chimici. il lutezio è un...