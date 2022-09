Elementi chimici con numero atomico tra 90 e 103 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elementi chimici con numero atomico tra 90 e 103. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATTINIDI

Significato/Curiosita : Elementi chimici con numero atomico tra 90 e 103

elementi (o semplicemente tavola periodica o tavola di mendeleev) è lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimici sulla base del loro numero atomico...

La serie degli attinoidi (in passato attinidi) si riferisce ai quindici elementi chimici compresi fra il radio e il ruterfordio sulla tavola periodica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

Altre definizioni con elementi; chimici; numero; atomico; Attrezzo che blocca insieme due elementi ; L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali; Formata da elementi diversi tra loro; Costituito da più elementi ; Fertilizzanti chimici ; La tavola periodica raccoglie quelli chimici ; L agricoltura che non fa ricorso agli antiparassitari chimici ; Il Th per i chimici ; Il numero di stelle sulla bandiera USA; Il paese con il maggior numero di fiordi al mondo; Francesco: ex numero 10 della Roma; L ultimo numero di due cifre; Fianco anatomico ; Elemento atomico con simbolo Tb; Numero atomico 12 della tavola periodica; Sigla del Tempo atomico internazionale; Cerca nelle Definizioni