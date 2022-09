Un dolce friulano simile al ciambellone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dolce friulano simile al ciambellone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Metà di pasta frolla bagnate nell'alchermes ripiene di cioccolato, il ciambellone non a forma rotonda di ciambella ma spianato sulla teglia ripieno di...

La gubana (gubanca, in dialetto beneciano, dialetto sloveno delle valli del natisone; gubane in friulano) è un tipico dolce delle valli del natisone (udine)...