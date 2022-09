Così può definirsi un file compresso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così può definirsi un file compresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZIPPATO

Significato/Curiosita : Cosi puo definirsi un file compresso

Altre definizioni con così; definirsi; file; compresso; così era la piccola vedetta nel Libro Cuore; così vengono appellati certi alti prelati; così è detto uno psicologo di scuola freudiana; così è anche detto il traffico di schiavi; Così può definirsi un giardino non curato; Così può definirsi un sorriso poco sincero; Così può definirsi un viso stanco e provato; Così può definirsi un corpo ben vestito; Stare assorti in rifile ssioni; file Excel in uso; Mette su carta i file digitali; Taglio di verdure a file tti fra; Un quadrato compresso ; Un prefisso per... calchi e compresso ri; Rullo compresso re; Cilindri compresso ri; Cerca nelle Definizioni