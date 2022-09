Condizione in cui ci si mette se minacciati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione in cui ci si mette se minacciati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIFENSIVA

Significato/Curiosita : Condizione in cui ci si mette se minacciati

Di genere, la condizione femminile e i diritti delle donne nella turchia contemporanea sono determinati da una continua lotta militante in materia di uguaglianza...

Una stazione difensiva era una residenza difendibile costruita sulla frontiera americana durante la fine del xviii e l'inizio del xix secolo. molte di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 10 settembre 2022

